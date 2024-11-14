Зокрема, у Трампа націлилися на представників Об'єднаного комітету начальників штабів.

Новообраний президент США Дональд Трамп може готувати масові звільнення в Пентагоні. Члени його перехідної команди складають список офіцерів, які будуть зняті з посад, пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, до цього переліку, можливо, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів. Це може стати "безпрецедентним потрясінням" у Пентагоні.

Зараз планування "чисток" в Пентагоні перебуває на ранній стадії. Одне з джерел поставило під сумнів можливість масових звільнень в оборонному відомстві. Також поки не зрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Під час передвиборчої кампанії республіканець також говорив про звільнення, в тому числі, тих, хто відповідальний за виведення військ з Афганістану в 2021 році.

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Друге джерело повідомило агентству, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на звільненні американських офіцерів, яких вважають пов'язаними з колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа – Марком Міллі. Його заява про те, що Трамп є "фашистом до мозку кісток" була процитована в книзі Боба Вудворда "Війна". Водночас союзники Трампа націлилися на Міллі за передбачувану нелояльність до колишнього президента:

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони підуть".

Зазначається, що до Об'єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, які очолюють армію, флот, морську піхоту, військово-повітряні сили, національну гвардію і космічні сили.

Поява інформації про плани на звільнення вищого керівництва збройних сил США відбулося наступного дня після того, як Трамп визначився з кандидатом у міністри оборони, обравши Піта Хегсета – коментатора Fox News і ветерана, який продемонстрував готовність провести чистку в Пентагоні.

"Невідомо, чи брак управлінського досвіду Хегсета може ускладнити його затвердження в Сенаті, і чи більш традиційна альтернатива на цю посаду могла б здійснити такі масштабні звільнення. Хегсет також націлився на наступника Міллі, генерала ВПС Сі Кью Брауна, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був чорношкірим", – додають автори.

Перше джерело, знайоме з планами переходу влади, повідомило журналістам, що це поки плани, але Браун буде серед багатьох офіцерів, які підуть у відставку:

"Голови Об'єднаного комітету начальників штабів і всі заступники начальників штабів будуть звільнені негайно".

Деякі нинішні і колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних кадрових перестановок. На їхню думку, це було б непотрібним і руйнівним кроком у час глобальних потрясінь, коли в Україні і на Близькому Сході тривають війни.

Одне з джерел заявило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США. Це гшоворить про те, що такі плани можуть бути "хвалькуватістю і позерством з боку союзників Трампа".

Але інше джерело агентства припустило: у таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через "бюрократичну надмірність". І такі скорочення можна витримати в організації такого масштабу, як американські збройні сили.

"Ці люди не є незамінними. Вони дуже замінні. І ще одна річ - не бракує людей, які прийдуть на зміну. У Другій світовій війні ми дуже швидко призначали людей, яким було по 30, або людей, компетентних бути генералами. І знаєте що? Ми виграли війну", – заявив співрозмовник Reuters.

Трамп – наступний президент США: хто може увійти до його команди

Дональд Трамп поступово знайомить громадськість із кандидатами на різні посади в його адміністрації. Так, республіканець повідомив, що обрав сенатора Марко Рубіо (штат Флорида) на посаду державного секретаря у своїй наступній адміністрації, а Метта Гетца – на посаду генерального прокурора. Водночас Тулсі Габбард стане директором Національної розвідки.

Кандидатом на посаду глави Пентагону Трамп обрав 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News та ветераном. Він служив в Іраку та Афганістані, закінчив Гарвард і Прінстон.

Кандидатом на посаду голови ЦРУ майбутній президент США обрав свого давнього соратника. Джон Реткліфф був директором Національної розвідки під час першої каденції республіканця.

Ознайомитися з кандидатами на ключові посади в адміністрації Трампа ви можете в матеріалі УНІАН. Примітно, що серед них є противники підтримки України.

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