Суттєвий вплив на ціни оказують суперечливі новини з Близького Сходу.

Ціни на нафту знизилися сьогодні, 22 жовтня, оскільки США відновили активні зусилля щодо припинення вогню на Близькому Сході, а Китай продовжує стикатись із уповільненням зростання попиту. Про це повідомляє Reuters.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent впали на 60 центів, або 0,8%, до 73,69 доларів за барель, а листопадові ф’ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) знизились на 6 центів, до 70,50 доларів за барель.

Водночас, грудневі ф'ючерси на WTI продемонстрували падіння на 57 центів, або 0,8%, до 69,47 долара за барель.

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Нагадаємо, сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю – першої зупинки у своєму близькосхідному турне. Під час нього державний діяч буде намагатись відновити переговори щодо припинення війни в Газі та розрядити ліванський конфлікт.

"‎Ціни на сиру нафту коливаються у відповідь на неоднозначні новини з Близького Сходу, оскільки ситуація змінюється на ескалацію та деескалацію"‎, – говорить аналітик Rakuten Securities Сатору Йошіда.

Експерти вважають, що ціни можуть піднятись, якщо з’являться більш чіткі ознаки економічного відновлення Китаю, підкріпленого стимулюючими заходами Пекіну. Але успіхи, ймовірно, будуть обмежені – зокрема, через невизначеність щодо загальних перспектив світової економіки.

Ринок нафти – останні новини

Раніше експерти з’ясували, що російський "тіньовий флот" забруднює світовий океан, оскільки старі судна "заливають" світовий океан нафтою. У спеціалістів є побоювання щодо можливості великої катастрофи одного з них – у цьому випадку наслідки для екології будуть руйнівними. При цьому Захід, якщо вірити експертам, де-факто ігнорує ці труднощі.

Також нещодавно повідомлялось, що Чехія витратила на нафту і газ з Росії у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні. Аналітики стверджують, що залежність чехів від російської нафти збільшилась у минулому році до 60%.

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