Зазначається, що потенційне зростання криптовалюти може становити 59%.

Потенційна адміністрація, яку збере Дональд Трамп у разі своєї перемоги, буде більш доброзичлива до цифрових активів, ніж адміністрація Камали Гарріс, що підніме біткоїн на нові висоти.

"Криптовалюти - це той рідкісний випадок, коли різниця в результаті виборів може визначити долю галузі", - цитує аналітика Bernstein Гаутам Чхугані видання Business Insider.

У липні Трамп виступив на Біткойн-конференції з 45-хвилинною промовою і відтоді майже в кожному своєму виступі говорив про криптовалютну політику. За останні два роки він також випустив кілька колекцій NFT. На Біткойн-конференції Трамп заявив, що викладе план "щодо забезпечення того, щоб США стали криптостолицею планети і біткойн-наднаддержавою світу".

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За прогнозами Чхугані, у разі перемоги Трампа на виборах біткоїн може злетіти до нових максимумів наприкінці цього року, і до грудня криптовалюта може торгуватися в діапазоні 80 000 - 90 000 доларів. Це означає потенційне зростання на 59% порівняно з поточним рівнем 56 539 доларів. У березні біткоїн досяг максимуму трохи менше 74 000 доларів.

Що стосується того, чому у біткоїна такий великий потенціал зростання, якщо Трамп переможе в листопаді, Чхугані стверджує, що позитивне регуляторне середовище для криптовалют ще не оцінене ринком.

"Позитивне регуляторне середовище зніме політичний ризик для фінансових інститутів і банків, щоб вони могли взяти участь, тим самим усуваючи перешкоди для цифрових активів, щоб конкурувати з традиційними активами за інституційні потоки", - пояснив Чхугані.

Зазначається, що послаблення регулювання криптовалют може підстьобнути інновації в секторі та повернути користувачів в екосистему. Біткойн може передбачити можливу перемогу Трампа в листопаді: на сьогоднішній день криптовалюта зросла на 34%.

Ціна біткоїна - останні новини

Аналітики брокерської компанії Bernstein заявили, що ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне півмільйона доларів до 2029 року. Експерти підкреслюють, що базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 000 доларів до 2025 року, 500 000 доларів - до 2029 року і 1 мільйон доларів - до 2033 року.

Раніше співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі заявив, що ціна біткоїна у 2030 році перевищить 1 мільйон доларів.

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