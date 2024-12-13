Лідерка канадської Партії зелених Елізабет Мей розкритикувала новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за жарт про Канаду.
Нещодавно політик "пропонував" країні стати 51-м штатом, а потім опіблікував у мережі створене штучним інтелектом зображення гір, на яких він стоїть поряд з канадським прапором. Крім того, днями Трамп назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором Великої держави Канада".
Мей назвала жарти про 51-й штат не смішним та закликала політичні партії бути об'єднаними у захисті репутації країни, передає The Hill:
"Ми повинні бути дуже, дуже обережними з обраним президентом, і ми повинні об'єднатися, щоб переконатися, що не створимо жодних тріщин, які дозволять Fox News або соціальним мережам пана Трампа експлуатувати нас і говорити про Канаду речі, які не відповідають дійсності".