Він назвав Трюдо "губернатором Великої держави Канада".

Лідерка канадської Партії зелених Елізабет Мей розкритикувала новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за жарт про Канаду.

Нещодавно політик "пропонував" країні стати 51-м штатом, а потім опіблікував у мережі створене штучним інтелектом зображення гір, на яких він стоїть поряд з канадським прапором. Крім того, днями Трамп назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором Великої держави Канада".

Мей назвала жарти про 51-й штат не смішним та закликала політичні партії бути об'єднаними у захисті репутації країни, передає The Hill:

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"Ми повинні бути дуже, дуже обережними з обраним президентом, і ми повинні об'єднатися, щоб переконатися, що не створимо жодних тріщин, які дозволять Fox News або соціальним мережам пана Трампа експлуатувати нас і говорити про Канаду речі, які не відповідають дійсності".

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