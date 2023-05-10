Екс-президент США зобов'язаний сплатити за цивільним позовом Джин Керролл 5 мільйонів доларів. Сам Трамп назвав вердикт "повною ганьбою".

Федеральний суд Манхеттена визнав екс-президента США Дональда Трампа винним у вчиненні сексуального насильства навесні 1996 року над журналісткою і письменницею Джин Керролл у примірочній торгового центру.

Як пише CNN, присяжні за цивільним позовом Керролл визнали Трампа відповідальним за побиття журналістки.

Суд присяжних вирішив, що Дональд Трамп має виплатити Джин Керролл близько 2 мільйонів доларів відшкодування.

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Окрім цього, присяжні визнали Трампа винним у наклепі - у 2022 році він спростовував звинувачення Керролл. За це колишній президент повинен виплатити Керролл майже 3 мільйони доларів відшкодування.

Водночас екс-президента США не визнали винним у зґвалтуванні. Керролл подала до суду на Трампа за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики. Хоча присяжні не визнали, що це було саме зґвалтування, вони все-таки визнали докази позивачки, що Трамп вчинив сексуальне насильство, що дозволило їй отримати відшкодування за позов про побиття.

Відповідно до закону Нью-Йорка про повнолітніх осіб, які пережили сексуальні злочини, ухваленого в травні 2022 року, такі люди можуть подати цивільний позов проти кривдника про відшкодування збитків, навіть якщо встановлений законом термін давності для подання позову минув, якщо вони також можуть довести, що злочин кваліфікується як сексуальний злочин відповідно до закону.

Сам екс-президент Дональд Трамп назвав вердикт присяжних "повною ганьбою" і заявив, що це "продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів". Він продовжував стверджувати, що не знає, хто така Джин Керролл.

А його прес-секретар Стівен Ченг повторив слова Трампа в своїй заяві, назвавши цю справу "фальшивою".

Справа Керролл проти Трампа

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році під час перебування Трампа на посаді президента США, журналістка Джин Керролл заявила, що він зґвалтував її в примірочній універмагу на Мангеттені у 1996 році. Розгляд справи у суді почався в квітні 2023 року.

Раніше стало відомо, що Трамп просив суд відкласти розгляд справи про наклеп на чотири тижні через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ. При цьому, екс-президент відмовився від свідчень у суді, але публічно наголошував, що нібито не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його тип".

Нагадаємо, загалом понад 10 жінок звинувачували Трамп у зґвалтуванні, проте він заперечує їхні заяви.

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