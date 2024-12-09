Чинну систему політик назвав смішною.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив в перший день на посаді скасує надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою Конституції.

В інтервʼю телеканалу NBC News він заявив, що для цього, можливо, доведеться змінити Конституцію США шляхом звернення до народу. Чинну систему політик назвав смішною та наголосив, що це право існує лише в США, хоча подібна практика є й в інших країнах, таких як Канада і Бразилія.

"Ми повинні покласти цьому край", – стверджує Трамп.

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За його словами, для внесення змін до законодавства, яке закріплено в 14-й поправці, він може діяти через виконавчу владу. Новообраний президент додав, що під час свого попереднього терміну не зміг реалізувати цю ініціативу через пандемію COVID-19.

Також Трамп обговорив питання "мрійників" — іммігрантів, які прибули до США в дитячому віці. Він висловив готовність працювати з демократами, щоб знайти компроміс щодо їхнього статусу.

"Ми повинні щось зробити з "мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити", – підсумував він.

Президентство Трампа - останні новини

Нещодавно Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі.

За словами політичної оглядачки Юлії Забеліної, Трамп непердбачуваний навіть для свого оточення.

Як писало АР, Трамп у перший день на посаді планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

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