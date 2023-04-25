61% респондентів-демократів вважають, що Байден занадто старий, щоб керувати країною.

44% зареєстрованих респондентів-демократів вважають, що президенту США Джо Байдену не слід балотуватися на другий термін у 2024 році.

Як свідчать результати триденного загальнонаціонального опитування, 34% респондентів-республіканців виступили за те, щоб Дональд Трамп не балотувався, передає Reuters.

"Опитування показало, що американська громадськість без ентузіазму ставиться до перспективи матчу-реваншу між Байденом і його попередником і нинішнім провідним суперником-республіканцем Дональдом Трампом", - наголошується в публікації.

Також вказується, що 61% респондентів-демократів вважають, що Байден занадто старий, щоб керувати країною. У кінці другого терміну йому виповниться 86 років.

Для порівняння, лише 35% зареєстрованих республіканських респондентів вважають, що 76-річний Трамп занадто старий для переобрання.

Байден оголосив, що буде балотуватися у 2024 році

Нагадаємо, 25 квітня Джо Байден офіційно оголосив про наміри балотуватися в президенти США в 2024 році.

"Свобода. Особиста свобода є фундаментальною для того, хто ми, американці. Немає нічого важливішого. Нічого більш священного. Це була робота мого першого терміну: боротися за нашу демократію", - заявив він у своєму відеозверненні.

Байден дав зрозуміти, що його передвиборча кампанія зосередиться, у тому числі на тезах про боротьбу з республіканським екстремізмом.