Байден сказав, що його вік не є перешкодою для балотування.

Джо Байден офіційно оголосив про наміри балотуватися в президенти США в 2024 році, повідомляє CNN.

Відеозвернення Байдена починається з кадрів штурму прихильниками Трампа Конгресу 6 січня 2021 року та протестів проти заборони абортів. Потім президент США каже: "Свобода. Особиста свобода має основне значення для того, хто ми, американці. Немає нічого важливішого. Нічого священнішого. Це була робота мого першого терміну: боротися за нашу демократію. Це не повинно бути питанням червоних чи синіх (кольори Республіканської та Демократичної партій у США - ред.)".

Байден дав зрозуміти, що його передвиборча кампанія зосередиться, зокрема, на тезах щодо боротьби з республіканським екстремізмом. "Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи буде у нас у наступні роки більше свободи або менше свободи. Більше прав чи менше... Я знаю, якою має бути відповідь, і я думаю, що ви теж... Ось чому я балотуюся на переобрання", - аргументував Байден.

Відео дня

Як пише Fox News, віце-президент Камала Гарріс також виступила із заявою, в якій назвала президентські вибори 2024 року "поворотним моментом в американській історії" і звинуватила кандидатів від Республіканської партії в бажанні відкинути країну назад: "У відповідь екстремісти посилили атаки на основні, фундаментальні свободи та права. Наприклад, вони хочуть позбавити жінку права ухвалювати рішення про своє тіло. Вони нападають на священне право голосу та намагаються змусити замовкнути голос народу".

Президентські вибори в США 2024 – головне

Офіційна заява Байдена розпочала передвиборчі перегони, які можуть перерости в матч-реванш із його суперником у 2020 році, колишнім президентом Дональдом Трампом.

Напередодні Трамп, який публічно підтримує агресію Путіна проти України, також заявив, що готовий поборотися за крісло президента. Він зможе це зробити, навіть якщо отримає судимість у справі порноакторки Кліффордс, писав The Washington Post.

Серед фаворитів у кандидати від Республіканської партії і сенатор Рон Десантіс, який уже раніше відзначився фразою, що напад Росії на Україну - це "територіальна суперечка". Пізніше під впливом здорових сил у республіканському таборі Десантіс дещо змінив риторику і сказав, що РФ має бути покарана, але це не завдання США.

Якщо Десантіс або Трамп стануть лідерами президентських перегонів, продемократичні організації в США неминуче зрушать фокус своєї уваги на ситуацію вдома – люди доброї волі сконцентруються на тому, щоби врятувати нашу демократію. На жаль, Україна у такому разі відійде на другий план, вважають аналітики.

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