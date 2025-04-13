Трамп висловив думку, що відносини між Україною і РФ можуть йти добре.

Переговори про припинення війни в Україні можуть йти добре, але "є момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися".

Такий коментар президент США Дональд Трамп зробив наступного дня після того, як висловив розчарування Росією і закликав її "рухатися" до досягнення угоди, пише Reuters.

"Відносини між Україною і Росією можуть йти добре, і ви досить скоро це дізнаєтеся", - загадково висловився Трамп.

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"Настає момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - додав американський президент.

Переговори США і РФ про війну в Україні

У п'ятницю спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Путіним про досягнення мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли діалог США і РФ, ймовірно, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов припинення вогню.

Учора стало відомо, що Трамп продовжив пакет санкцій проти Російської Федерації на один рік.

А перед цим Трамп встановив жорсткі терміни для Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. Видання Axios написало, що Трамп дав Путіну час до кінця квітня, а якщо до цього часу не буде досягнуто припинення вогню в Україні, Трамп може ввести додаткові антиросійські санкції або ухвалити новий закон про санкції.

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