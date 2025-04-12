Йдеться про пакет санкцій, запроваджений ще Джо Байденом.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив пакет санкцій проти Російської Федерації на один рік. Відповідний документ з’явився у Федеральному реєстрі США.

Йдеться про пакет санкцій, введений ще попереднім президентом США Джо Байденом.

Документ має назву "Продовження надзвичайного стану у зв'язку з конкретною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації".

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Відповідно до нього 15 квітня 2021 року введено надзвичайний стан для "боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, що створюється зазначеною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації".

Цей указ адміністрація Байдена неодноразово доповнювала та продовжувала. Останнє оновлення документа датоване 10 квітня 2025 року. У ньому йдеться, що надзвичайний стан має залишатися в силі після 15 квітня цього року.

Як стверджується в указі, санкції проти РФ введено, зокрема, "за спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США та їх союзниках і партнерах; залучати та сприяти зловмисній кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів; сприяти та використовувати транснаціональну корупцію для впливу на іноземні уряди; здійснювати екстериторіальну діяльність, спрямовану проти дисидентів або журналістів; підривати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів; порушувати загальноприйняті принципи міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав, — продовжувати становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів".

"З цієї причини надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 14024 , який було розширено в виконавчому наказі 14066 і щодо якого вжито додаткових заходів у виконавчих наказах 14039, 14068, 14071 і 14114, має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року", - йдеться в документі.

Трамп тисне на Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп встановив жорсткі терміни для російського диктатора Володимира Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. Видання Axios повідомляло, що Трамп дав Путіну часу до кінця квітня. Згідно з дедлайном Трампа, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню в Україні, американський лідер може ввести додаткові антиросійські санкції або попросити Конгрес ухвалити новий закон про санкції.

Також наприкінці березня Трамп заявляв, що він "дуже злий" і "оскаженілий" через те, що Путін засумнівався в легітимності президента України Володимира Зеленського, а також закликав установити "тимчасову владу" в країні. Він пригрозив посилити тиск на Москву, якщо Кремль гальмуватиме мирні переговори. Зокрема він обіцяв запровадити вторинні тарифи на нафту, що надходить із Росії

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