Байден засудив політичне насильство і закликав американців об'єднатися.

Після замаху на Дональда Трампа компанія президента США Джо Байдена швидко змінила свою стратегію, скасувавши словесні нападки на колишнього очільника країни, щоб зосередитися на посланні єдності, повідомляє Reuters.

Як зазначило агентство, за кілька годин після стрілянини кампанія Байдена зняла телевізійну рекламу та призупинила інші політичні комунікації, включно з тими, які висвітлювали засудження Трампа у справі про виплату грошей порнозірці.

Крім того, під час свого виступу у Білому домі, Байден заявив, що "потрібно єднатися як одна нація", засудив політичне насильство та попросив американців "дозволити ФБР робити свою роботу".

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"Найближчим часом кампанія чинного президента США у своїй передвиборчій агітації буде опиратись на розповідь про те, як він засуджував усі види політичного насильства, включно з його різкою критикою "безладу", що був спричинений студентськими протестами через війну Ізраїлю в Секторі Гази", - цитує Reuters співрозмовників, які говорили на умовах анонімності.

Раніше деякі республіканці звинуватили Байдена, що це він нібито надихнув стрільця на замах життя Трампа. Водночас керівники кампанії Байдена заявили, що очікують, що спроба вбивства Трампа зменшить тиск з боку демократів у Конгресі на те, щоб 81-річний президент відмовився від участі в перегонах.

Замах на Трампа - що відомо

Як раніше писав УНІАН, у Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. За даними правоохоронців, загалом пролунало 5 пострілів, одна людина, яка була на мітингу, загинула, ще двоє - отримали поранення. Водночас відомо, що Трамп був поранений у вухо.

Трохи згодом AP дізнався дивні деталі ліквідації стрілка. Як відомо, очевидці бачили підозрілу людину, яка перебувала на даху, і розповіли про неї правоохоронцям. Стрілком виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

"...місцевий офіцер піднявся на дах і зіткнувся з Круксом, який побачив офіцера і повернувся до нього якраз перед тим, як офіцер спустився в безпечне місце... за обставин, що склалися, офіцер не зміг би дістати свій пістолет. Офіцер відступив униз сходами, а Крукс швидко вистрілив у бік Трампа", - розповів шериф округу Батлер Майкл Слуп.

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