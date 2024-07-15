Його батьки були соцпрацівниками.

20-річний Томас Метью Крукс, якого звинувачують у замаху на вбивство Дональда Трампа, працював у будинку для літніх людей.

Як пише CNN, поки що слідчі не знайшли в соціальних мережах молодика нічого, що вказує на мотив. Наразі Федеральне бюро розслідувань намагається отримати доступ до його телефону.

За даними журналістів, Крукс жив у Бетел-Парку, приблизно за 35 миль на південь від місця, де проходив мітинг колишнього президента Сполучених Штатів Америки. У 2022 році він закінчив середню школу, у старших класах з нього знущалися, оскільки він не вписувався в колектив.

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Відомо, що стрілок працював помічником дієтолога в будинку для літніх людей Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center. Одна з медсестер сказала журналістам, що там провели обшук.

Крукс був зареєстрований як республіканець, проте раніше зробив невеликий внесок у групу, що підтримує демократів. Він голосував лише раз - на проміжних загальних виборах 2022 року. Президентські вибори 2024 року мали стати для нього першими.

Встановити його особу вдалося за допомогою знайденої гвинтівки AR, яка могла належати батькові хлопця. Документів при ньому не було. Батьки хлопця були соціальними працівниками. Батько Крукса спочатку сказав журналістам, що намагається розібратися в тому, що відбувається. Пізніше вони не змогли з ним зв'язатися.

Замах на Трампа

Нагадаємо, що експрезидента США було поранено під час мітингу в штаті Пенсильванія. Момент стрілянини потрапив на відео - політик підніс руку до вуха і пригнувся.

Пізніше стало відомо, що 20-річного стрілка застрелили співробітники Секретної служби. Трамп отримав травму вуха, він незабаром виписався з лікарні.

Американський президент Джо Байден доручив посилити охорону Трампа і переглянути заходи безпеки перед майбутнім з'їздом Республіканської партії.

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