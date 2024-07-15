Правоохоронець піднявся на дах будівлі, з якого в бік кандидата в президенти США вистрілив зловмисник, проте не зміг скористатися своєю зброєю, з'ясували журналісти.

Колишній президент США і кандидат на цей пост - республіканець Дональд Трамп, продовжує залишатися в центрі уваги після замаху, якого він зазнав під час передвиборчого заходу в Пенсільванії. Правоохоронець перед пострілами піднявся на дах будівлі, на якій був стрілок Томас Метью Крукс, однак не зміг скористатися пістолетом.

Після цього зловмисник швидко вистрілив у бік екс-глави Штатів, і "в цей момент снайпери Секретної служби застрелили його", пише Associated Press з посиланням на відомості двох чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"...місцевий офіцер піднявся на дах і зіткнувся з Круксом, який побачив офіцера і повернувся до нього якраз перед тим, як офіцер спустився в безпечне місце... за обставин, що склалися, офіцер не зміг би дістати свій пістолет. Офіцер відступив униз сходами, а Крукс швидко вистрілив у бік Трампа", - розповів шериф округу Батлер Майкл Слуп.

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Важливі останні новини - Трамп пережив замах

У Пенсільванії під час передвиборчого мітингу з даху будівлі вистрілили в Дональда Трампа в той момент, коли він виступав на сцені. Очевидці бачили підозрілу людину, яка перебувала на даху, і стверджували, що розповіли про неї правоохоронцям. Журналісти дізналися, що загалом пролунало п'ять пострілів, загинула одна людина, двоє - поранені. Крім того, у Трампа кулею пробито верхню частину правого вуха.

Стрільця ліквідовано. За відомостями Федеральної служби безпеки, в експрезидента стріляв Томас Метью Крукс - йому 20 років, і він народився в місті Бетел-Парк, що в Пенсільванії.

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