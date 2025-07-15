Трамп питав Зеленського, чому Україна не вдарила по Москві: в WP розкрили, що він відповів

Український лідер натякнув, що така операція можлива, але за умови наявності необхідного далекобійного озброєння.

Президент США Дональд Трамп продемонстрував рішучість тиснути на російського диктатора Володимира Путіна під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Про це у колонці для The Washington Post пише журналіст Девід Ігнатіус, який висвітлює міжнародну політику, з посиланням на власні інформовані джерела в американському політикумі.

За його даними, Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. Український лідер відповів рішуче:

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"Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Трамп сказав, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург.

У матеріалі йдеться, що Трамп жорстко поводиться з Путіним. Він розлючений. Російський лідер перестав бути "приємним", як любить говорити Трамп.

Трамп і війна - зміна риторики

Як повідомляв УНІАН, Трамп оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції". Під ними, вочевидь, маються на увазі мита на імпорт до США товарів з країн, що купують російську нафту і газ.

Крім того, американський лідер запустив поставки зброї Україні. Йдеться про 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. За даними ЗМІ, окрім цього планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

Попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, президент США Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви, пише Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

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