Він вважає, що Росія має "більшу економіку, армію, і просто кидає тіла в м’ясорубку", поступово просуваючись на фронті.

Попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, президент США Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви, пише Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

"Погляд президента такий, що Росія переможе — питання тільки в тому, скільки це займе часу", — заявив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

За його словами, Трамп вважає, що Росія має "більшу економіку, армію, і просто кидає тіла в м’ясорубку", поступово досягаючи результатів на фронті.

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Втім, зростаюче розчарування Путіним, який нібито ігнорує будь-які спроби мирного врегулювання, спонукало Трампа ухвалити рішення про підтримку нового пакету озброєння. США тепер дозволили союзникам профінансувати закупівлю Patriot для України, а американський ВПК — отримає замовлення на їхнє виробництво.

"Ми це не купуємо, але ми це виробляємо, і вони за це платять", — наголосив Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, маючи на увазі "дуже багатих" європейських союзників.

Президент також повторив свою давню тезу, що Україна в стратегічному сенсі поступається Росії:

"Вони продовжують боротися з неймовірною мужністю, але їм цього не вистачає — вони втрачають озброєння".

Рішення про передачу зброї стало компромісом: Трамп демонструє твердість у відповідь на російську жорстокість, але не відмовляється від своєї стратегії "Америка понад усе". Його команда активно просуває наратив, що тепер США витрачатимуть менше, а Європа — більше.

Однак навіть усередині руху MAGA виникло напруження. Стів Беннон, соратник Трампа, вже розкритикував рішення як крок до втягування США у "старомодну виснажливу війну на кривавих землях Європи". Натомість команда Трампа наполягає: це не відхід від курсу, а послідовне прагнення "встановити мир через силу" — і за чужі гроші.

Трамп змінює курс - головні новини

Після місяців загравань з Кремлем президент США Дональд Трамп заявив, що "приємні розмови" з Путіним не дали результату у закінченні війни в Україні. Він оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції". Під ними, вочевидь, маються на увазі мита на імпорт до США товарів з країн, що купують російську нафту і газ.

Також Трамп пообіцяв розпочати поставки додаткової зброї Україні. За його словами, йдеться аж про 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. За даними ЗМІ, окрім цього планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

В Європі раді тому, що президент США нарешті зайняв жорстку позицію щодо Росії, але відстрочка у 50 днів, яку Дональд Трамп дав Кремлю на виконання ультиматуму, є занадто довгою, заявила верховний представник ЄС з іноземних справ Кая Каллас.

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