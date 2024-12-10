Він озвучив американському політику позицію країни щодо рішення цього конфлікту.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів про телефонну розмову з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої вони обговорювали війну в Україні.

В інтерв'ю Bloomberg політик повідомив, що був приємно здивований цією розмовою. Вони обговорили позицію Праги щодо російського вторгення, а потім Трамп розповів про родинні зв'язки з Чехією, де народилася його покійна дружина Іванна:

"Містер Трамп хотів зрозуміти нашу точку зору. Я вважаю, що він дуже добре усвідомлює, що ситуація в Україні - і на Близькому Сході - має бути вирішена, і що рішення буде дуже складним".

Фіала застерігає союзників від політики умиротворення агресора, оскільки примусова втрата Україною територій лише сприятиме російській військовій машині. На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди.

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"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку деякі справедливо описують як другу холодну війну. У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна. Безпека Європи просто не може бути забезпечена Росією, яка окупує частину України та продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди", - зазначив він.

Чеський прем'єр закликав європейських союзників посилити витрати на оборону та допомогу Україні, не чекаючи перших кроків від американців.

План Трампа щодо війни

Новообраний американський президент обіцяв, що зможе закінчити війну в Україні за добу, однак цього так і не сталося. У нещодавньому інтерв'ю він сказав, що вже намагається це зробити.

Днями Трамп заявив, що країнам варто негайно припинити вогонь та почати переговори, оскільки продовження війни ризикує привести до чогось "набагато більшого і гіршого".

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