За даними журналістів, політик закликав Москву утриматися від ескалації.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ще 7 листопада провів першу з моменту своєї перемоги телефонну розмову з Путіним.

Як пише The Washington Post, посилаючись на людей, знайомих з цією розмовою, Трамп порадив Путіну "не ескалувати" війну в Україні, а також нагадав йому про значну військову присутність Сполучених Штатів Америки в Європі.

"Двоє чоловіків обговорили мету миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

За даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя та не заперечував проти розмови. "У президентській кампанії Трамп заявляв, що негайно покладе край війні в Україні, хоча і не розкрив подробиць про те, як він має намір це зробити. Він дав зрозуміти в приватному порядку, що підтримає угоду, за якою Росія збереже частину захопленої території, і під час розмови коротко порушив питання про землю", - йдеться у статті.

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Розмова Трампа із Зеленським

Нагадаємо, що 7 листопада американський політик також розмовляв з українським президентом. Володимир Зеленський тоді повідомив, що вони домовилися розвивати співпрацю.

За даними ЗМІ, під час 25-хвилинної розмови Трамп повідомив, що не припинить підтримку України. Також у розмові брав участь американський мільярдер Ілон Маск.

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