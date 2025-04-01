Президент США вважає північнокорейського диктатора "розумним хлопцем".

Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою ядерною державою", а її лідера Кім Чен Ина – "розумним хлопцем". Про це пише японське інформагентство Kyodo News.

Трамп розповів, що між адміністрацією США та Північною Кореєю "існує зв’язок", і не виключив можливість відновлення переговорів з цією країною. Президент США зробив цю заяву у відповідь на запитання, чи планує він найближчим часом зв’язатися з КНДР чи її лідером Кім Чен Ином.

"Вам, людям, неприємно це чути, але це дуже важливо спілкуватися з Кімом. У нас чудові стосунки... Він розумний хлопець. Я дуже добре його знаю", - сказав президент.

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Видання нагадало, що Трамп за своєї попередньої каденції, у 2018 і 2019 роках, проводив переговори з лідером Північної Кореї, які не призвели до жодних результатів. За адміністрації президента Джо Байдена США теж не досягли прогресу у стримуванні ракетних і ядерних амбіцій Північної Кореї.

Тим часом Північна Корея не проявляла поки жодного серйозного інтересу до відновлення контактів з новою адміністрацією Сполучених Штатів, йдеться у матеріалі.

"Є припущення, що під час свого другого президентського терміну Трамп намагатиметься відновити переговори з Кім Чен Ином, більше не прагнучи до повного демонтажу ядерного арсеналу Північної Кореї", - пише видання.

Відносини Трампа і Кім Чен Ина: останні новини

ЯК повідомляв УНІАН, ще до інавгурації Трампа у його команді обговорювали можливість проведення прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Зокрема, висловлювали сподівання, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту.

Уже на посаді президента Трамп заявив про своє бажання відновити переговори з Кім Чен Ином. Також він визнавав, що спочатку його відносини з північнокорейським диктатором починалися "дуже важко". За його словами, риторика з боку США тоді була "надзвичайно жорсткою, це було трохи небезпечно".

Також повідомлялося, що Трамп може змусити Кім Чен Ина перестати підтримувати Путіна. На думку військового аналітика Дениса Поповича, КНДР може відмовитися від підтримки РФ лише за умови, що США зможуть "перебити" ту вигоду, яку дає Північній Кореї нинішнє співробітництво з Росією. Мова йде про технології, валюту, продовольство.

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