Американський президент визнав, що спочатку його відносини з Кім Чен Ином починалися "дуже важко".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має "чудові відносини" з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Таку заяву він зробив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це пише CNN. Так, на запитання журналістів про те, чи планує він відновити теплі стосунки з лідером Північної Кореї, які були під час його першого президентського терміну, Трамп відповів ствердно.

"Так, я б хотів. У мене були чудові стосунки з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили до Сінгапуру, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже добрі стосунки, і вони досі залишаються", – сказав американський лідер.

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Водночас Трамп визнав, що спочатку його відносини з Кім Чен Ином починалися "дуже важко". За його словами, риторика з боку США тоді була "надзвичайно жорсткою. Це було трохи небезпечно".

При цьому Трамп акцентував, що, на відміну від зустрічі з ним, Кім Чен Ин не хотів зустрічатися з Бараком Обамою та "не відповідав на його дзвінки".

"А з Кім Чен Ином у мене чудові стосунки, і ми побачимо, що буде далі", – резюмував президент США.

Трамп і Кім Чен Ин

Трамп не вперше робить заяву про намір продовжувати підтримувати відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином. На початку лютого він сказав, що вважає "дуже великим активом для всіх" те, що "ладнає з ним".

Нагадаємо, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який зустрівся з лідером Північної Кореї. У червні 2019 року він також став першим президентом США, який переступив кордон КНДР в демілітаризованій зоні.

Та зустріч не призвела до прориву у відносинах між Пхеньяном та Вашингтоном.

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