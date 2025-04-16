Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ. Про це йдеться в документі, який міститься у Федеральному реєстрі США.

Зазначається, що заборона поширюється на стоянку і рух у порти США для всіх суден, які пов'язані з Росією.

"Я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки і пересування пов'язаних із Росією суден у порти Сполучених Штатів", - йдеться в указі президента США.

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У документі підкреслюється, що надзвичайний стан щодо РФ було ухвалено 21 квітня 2022 року за адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Також в указі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

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