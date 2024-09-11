Танкери вважаються головною ланкою в тіньовому транспортуванні газу і нафти для фінансування військових дій Москви.

Велика Британія зробила нові кроки по боротьбі з тіньовим російським флотом, що експортує нафту і фінансує військову машину Москви. МЗС Британії оголосило про введення санкцій проти 10 суден, які вважають центральним елементом цієї операції.

Видання The Guardian пише, що Росія має великий флот часто непридатних і застарілих танкерів, які перевозять російський газ і нафтопродукти по всьому світу. Експорт нафти - найважливіше джерело доходів Володимира Путіна для фінансування війни в Україні, на нього припадає близько чверті російського бюджету 2023 року.

"Військова машина Путіна фінансується темною і незаконною економічною системою, яку цей уряд прагне дестабілізувати. Сьогоднішні санкції ще більше підривають здатність Росії торгувати нафтою через свій тіньовий флот. Разом із нашими партнерами ми продовжимо посилати Росії жорсткий сигнал про те, що міжнародне співтовариство підтримує Україну і не терпітиме цей незаконний флот", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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За його словами, Росія була змушена витратити понад 8 мільярдів доларів на створення тіньового флоту.

"Оскільки танкери, що потрапили під санкції, стоять без діла і не можуть завантажувати нафту, ми маємо намір зробити так, щоб інвестиції Путіна стали для Кремля дорогою помилкою. Наші дії допоможуть протистояти спробам Росії підірвати й обійти економічні санкції", - зазначив глава МЗС Британії.

Суднам, які потрапили під санкції, буде заборонено заходити в порти Великої Британії, і їм буде відмовлено в доступі до британського реєстру суден.

Загалом три судна - "Николай Зуев", NS Asia і "Залив Анива" - перевезли російської нафти на суму понад 5 мільярдів доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Великий і нещодавно створений тіньовий флот став найбільшою лазівкою в спробах Заходу перешкодити Росії продовжувати фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти.

Велика Британія стверджує, що попередні санкції проти окремих тіньових суден призвели до істотних порушень у їх роботі, і переважна більшість із них простоює поза портами, не маючи можливості продовжувати торгівлю російською нафтою.

Тепер під санкціями перебуває 25 суден тіньового флоту. Наразі санкції позбавили Росію активів і доходів на суму понад 400 млрд доларів з лютого 2022 року. Це еквівалентно ще чотирьом рокам фінансування вторгнення.

Росія обходить санкції - останні новини

РФ продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу. До санкційного газового об'єкту причалювало судно Pioneer без страховика, з фейковим місцезнаходженням, що належить маловідомій індійській компанії.

Країни ЄС загалом імпортували на 7% більше російського СПГ у першій половині цього року порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року "жахливо відстає від графіка".

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