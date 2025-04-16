Президент США затягує зашморг торгової війни.

США можуть збільшити мита щодо Китаю. Пекіну загрожують небувалі 245% від Вашингтона.

На сайті Білого дому зазначено, що в так званий "день звільнення" президент США Дональд Трамп запровадив 10%-ве універсальне мито на товари з усіх країн, а також індивідуальні вищі мита для країн, з якими у Штатів найбільший торговельний дефіцит.

При цьому наголошується, що нібито понад 75 країн хочуть обговорити з Вашингтоном нові торговельні угоди. Після цього індивідуальні мита Трамп тимчасово зупинив для країн, які пішли на переговори. Винятком став Китай, який застосував контрзаходи.

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"Унаслідок цих дій Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до США", - ідеться в повідомленні.

Мита Трампа для Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%.

Китай зробив відповідні кроки, запровадивши мита проти американської продукції та обмеживши імпорт американських кінострічок.

Зі свого боку агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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