Юрій Кобзар

Росіяни нахабно картографують розташування стратегічних підводних кабелів, якими користуються західні країни.

Британським військовим довелося задіяти атомний підводний човен, аби зробити попередження екіпажу російського розвідувального судна, що тинялося поблизу місця проходження стратегічно важливих кабелів на дні моря. Про це пише The Times із посиланням на заяву міністра оборони країни Джона Хілі.

У заяві для Палати громад британського парламенту Хілі розповів, що він був змушений змінити правила реагування військово-морських сил, щоб британські кораблі та підводні човни могли наблизитися до російського "дослідницького" судна "Янтарь" і краще відстежувати його діяльність.

Цього тижня розвідувальний корабель вчергове відстежили в Ла-Манші і супроводили двома військовими кораблями Королівського флоту. "Янтарь" увійшов у виключну економічну зону Великої Британії приблизно в 72 км від британського узбережжя в понеділок, і за ним протягом останніх двох днів спостерігали фрегат HMS Somerset і патрульний корабель HMS Tyne, сказав Хілі.

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"Я хотів, щоб президент Путін почув таке повідомлення: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій, щоб захистити цю країну", — сказав Хілі членам парламенту.

За словами Хілі, в листопаді, коли "Янтарь" тинявся поблизу стратегічних підводних кабелів біля британського берега, підводний човен Королівського флоту сплив на поверхню поряд, аби зробити попередження росіянам.

The Times із посиланням на власні джерела в оборонному відомстві пише, що британські підводники надіслали росіянам дуже ввічливе побажання "доброго ранку".

"Екіпаж був дуже ввічливим. Вони (британці) надіслали повідомлення, в якому повідомили, що стежили за тим, що вони (росіяни) роблять, а потім вони (росіяни) швидко пішли", – розповіло джерело.

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Як зазначає The Times, "Янтарь" — російське "дослідницьке" судно, яке насправді виконує секретні місії, через що за ним пильно стежать союзники по НАТО. Судно має на борту кілька глибоководних підводних апаратів і гідроакустичних систем, і його вже підозрювали в роботі на підводних кабелях.

Західні військові експерти кажуть, що Росія може таємно використовувати підводні човни, аби перерізати підводні кабелі зв’язку по всьому світу.

Британські військові вважають, що "Янтарь" використовується для збору розвідданих і картографування критичної підводної інфраструктури.

Інцидент із судном "Янтарь" у листопаді

Як писав УНІАН, у листопаді військово-морський флот Ірландії був змушений під конвоєм вивести російське шпигунське судно "Янтарь" з Ірландського моря, по дну якого проходять стратегічно важливі комунікаційні кабелі. Тоді російське судно нишпорило на схід від Дубліна у морській протоці, що відокремлює острів Ірландія від острова Велика Британія.

Тоді ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського корабля керував трьома дронами над ірландськими водами, вочевидь, ведучи спостереження. При цьому росіяни вимкнули корабельний транспондер, який повідомляє усім навколо про розташування судна. Ірландські військові намагалися встановити контакт із російським судном, але там не відповідали. Про те, що в інцидент втрутився ще й британський підводний човен, тоді не повідомлялося.

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