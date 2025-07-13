Ескалація атак РФ по Україні тут ні до чого, вважає Ніколас Гроссман.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно висловив своє розчарування у російському диктаторі Володимирі Путіні, коли сказав журналістам, що отримав від правителя РФ "багато л*йна".

Та розчарування Трампа полягає не в самому факті агресії Росії проти України, пише у своїй статті для NBC професор політології в Університеті Іллінойсу Ніколас Гроссман. Він нагадав, що президент США ніколи не засуджував напад Росії як агресивний, незаконний чи неправильний.

Крім того, він не висловлював принципової підтримки незалежності та суверенітету України. А якщо б Трамп справді переживав через те, що Росія вбиває цивільних людей, він не зупинив би поставки зброї для протиповітряної оборони, додає автор.

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За словами Гроссмана, швидше за все, американського президента розчаровує те, що "події не йдуть за його сценарієм реаліті-шоу або його проросійськими теоріями змови".

"Він обіцяв, що закінчить війну в перший же день свого повернення на посаду, використовуючи тиск на українців і свої особисті стосунки з Путіним, щоб зупинити бойові дії і отримати Нобелівську премію миру. Тепер ця самозвеличувальна фантазія розбивається об реальність. Трамп поставив Путіна вище за національні інтереси США, а Путін не відповів йому взаємністю", – акцентував професор.

Замість того, щоб надавати пріоритет піднесенню іміджу Трампа, Путін продовжує надавати пріоритет "національній могутності Росії", додає автор. Він наголосив, що правителю РФ навіть не довелося б робити щось масштабне, аби потурати Трампу.

"Він міг би просто сказати, що це все вина Джо Байдена, і дати Трампу щось хитке, що він міг би назвати угодою – але Путін не зробив навіть цього. Ба більше, схоже, що Путін насолоджується цими проявами домінування, граючись з Трампом, а не даючи йому фіговий листок. Можливо, нарешті, це було занадто", – продовжив Гроссман.

Він нагадав, що Трамп санкціонував продаж зброї Україні через партнерів по НАТО. На думку автора, якщо американський лідер піде до кінця, це покращить позицію України.

"Хоча навіть за такого позитивного сценарію це не виправить шкоди від шести місяців фарсових переговорів", – додав Ніколас Гроссман.

Війна в Україні і США

Як відомо, Дональд Трамп не був послідовним у питанні війни РФ проти України. Він обіцяв завершити її спочатку за добу, потім – за сто днів. Зрештою, він визнав, що щробити це буде складніше, ніж він думав.

Трамп не раз критикував українську владу, та лише нещодавно почав обіймати більш жорстку позицію щодо Росії. Хоча він ще не оголошував про надання Україні військової допомоги – а пакети, виділені за часів Байдена не раз блокувалися – тепер ситуація, схоже, дещо змінилася.

CBS пише, що Трамп розглядає можливість надання нового фінансування Україні – вперше з моменту свого вступу на другий президентський термін.

Reuters раніше також повідомляло, що Трамп уперше може використати президентські повноваження (PDA) для постачання озброєння Україні. Раніше в рамках цієї програми військову допомогу Україні активно надавала адміністрація Джо Байдена.

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