Джерело можливого нового фінансування залишається невідомим.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість надання нового фінансування Україні вперше з моменту свого вступу на другий президентський термін.

Про це пише CBS News з посиланням на джерела. За даними співрозмовників журналістів, нове фінансування може бути сигналом для Росії, яка останніми днями завдавала ударів по українських містах із застосуванням дронів та ракет.

Джерело можливого нового фінансування для України залишається невідомим. Проте, як розповіли телеканалу американські чиновники, Трамп має у своєму розпорядженні 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Байдена. Ці гроші можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну.

Відео дня

Колишні чиновники також повідомили CBS News, що у Трампа є повноваження на арешт близько 5 мільярдів доларів закордонних російських активів. Він може спрямувати ці кошти в Україну. Водночас зазначається, що ні Трамп, ні попередній американський президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

CBS News звернувся до Білого дому за коментарем.

Допомога США Україні: останні новини

NZZ повідомляє, що Сполучені Штати передумали надавати Україні ракети APKWS для протидії "Шахедам". Зазначається, що Вашингтон вирішив перенаправити компоненти цих ракет до Перської затоки.

Раніше Reuters повідомляло, що у Сенаті США схвалили виділення 500 мільйонів доларів на зброю для України у рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.

Вас також можуть зацікавити новини: