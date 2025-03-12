Президент США прагне залишити слід в історії, але його можливий провал на переговорах із РФ може зіпсувати йому імідж.

Президент США Дональд Трамп ризикує продемонструвати слабкість і "мати вигляд дурня", якщо дозволить російському диктатору Володимиру Путіну відкинути ідею про 30-денне припинення вогню в Україні. Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі Sky News.

За словами експерта, американський лідер у своїй політиці дотримується ділового стилю спілкування, притаманного магнату у сфері нерухомості, а росіянам такий підхід до переговорів не подобається.

"У реальності дипломатія працює інакше. Так відбувається тільки в серіалах, а не в реальності. Путін дуже розумний і хитрий", - зазначив Кларк.

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Аналітик вважає, що небезпека для президента США полягає в тому, що той наполягатиме на укладенні швидкої угоди, яка матиме гарний вигляд лише у перші пару тижнів, а потім розвалиться. Якщо подібне трапиться зараз, на самому початку його другого терміну, то це помітно вдарить по іміджу Трампа, який стурбований тим, яке місце він залишить в історії.

"Зараз він дійсно думає про те, як він хоче стати "історичним президентом". Імовірність того, що він матиме вигляд дурня перед Путіним, велика", - додав експерт.

Також Кларк пояснив, що риторика і дії Трампа після вступу на посаду президента США збільшили ризик більш масштабного конфлікту в Європі у найближчі роки. Водночас аналітик вважає, що можливість Третьої світової війни є малоймовірною з різних причин.

"Якщо Трамп дотримуватиметься цієї політики, якщо росіяни та деякі інші сили вважатимуть, що американці фактично йдуть зі сфери європейської безпеки, то шанси на виникнення мілітаризованого конфлікту в найближчі п'ять років дуже високі. Мені здається, хоча я і не хочу драматизувати, що шлях, яким ми йдемо, до цього і призведе", - підсумував він.

Пропозиція про тимчасове перемир'я

Як писав УНІАН, на зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) США запропонували угоду про припинення вогню на 30 днів без попередніх умов. Українська сторона цю ініціативу підтримала, а Москва поки що не дала відповіді. Американська делегація вирушила до Москви 12 березня, щоб обговорити там потенційну паузу в бойових діях.

На думку представників західних служб безпеки, поки що немає жодних ознак того, щоб російський правитель Володимир Путін відступив від своїх вимог, які передбачають "демілітаризацію" України, відмову від вступу до НАТО і визнання суверенітету РФ над окупованими територіями.

Водночас, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримав "деякі позитивні сигнали" щодо можливого перемир'я в Україні.

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