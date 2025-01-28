Вони прагнуть досягти "тривалого миру" в Україні.

Нова адміністрація Білого дому погодилася із Європейським Союзом, що вони мають продовжувати чинити максимальний тиск на Російську Федерацію.

Як пише Le Monde, посилаючись на слова анонімного європейського чиновника, до такої згоди під час першої телефонної розмови дійшли глава європейської дипломатії Кая Каллас та державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

Каллас наполягала на збільшенні європейських інвестицій у сферу оборони. Також обидва політики говорили про необхідність співпраці в питаннях Близького Сходу і викликів з боку Китаю:

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"Вони погодилися з необхідністю збереження максимального тиску на Москву з метою досягнення справедливого і тривалого миру в Україні".

Позиція адміністрації Трампа щодо війни

Як відомо, новий американський президент обіцяє якомога швидше закінчити війну між Росією та Україною. Одним із пунктів його плану може стати розміщення європейських військ на лінії бойового зіткнення.

Трамп неодноразово заявляв, що чекає на зустріч з кремлівським правителем Путіним, під час якої вони й обговорять завершення війни. Вже після інавгурації він сказав, що запровадити нові санкції проти РФ, якщо Москва та Київ не досягнуть мирної угоди.

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