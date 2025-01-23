Наразі санкції не застосовуються належною мірою, аби змусити Росію припинити війну.

Міністерство закордонних справ України очікує від президента США Дональда Трампа на посилення санкцій проти економіки Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"Ми вітаємо сильну позицію президента США Дональда Трампа про потребу посилити санкції проти Росії. Вважаємо, що тиск на агресора має збільшуватися, бо якщо ми хочемо примусити агресора до справедливого миру, має бути серйозний тиск на цього агресора", - зауважив Тихий.

Як наголошує речник МЗС, позиція України залишається незмінною: чим сильнішим буде тиск на Росію, тим імовірніше РФ буде прагнути справедливого миру.

Відео дня

За його словами, потенціал санкційних заходів проти російської економіки не застосовується повноцінно.

Він зазначив, що минулого року санкції проти російського банківського сектора і "тіньового флоту" дійсно уразили російську воєнну економіку.

"І ми вважаємо, що ці кроки можуть бути посилені", - наголосив Тихий.

Також речник додав, що твердження російської пропаганди про те, що санкції нібито не працюють, є брехнею.

"Вони працюють! І ми бачимо, що російська економіка стикається з певними систематичними проблемами. Але, на наш погляд, на даний момент, ці проблеми не є достатніми, аби насправді змусити Путіна обрати мир замість війни. Існує великий потенціал, аби посилити ці санкції", - підкреслив Тихий.

За його словами, санкції проти Росії мають посилюватися узгоджено одночасно Америкою та Європою. В Україні чекають до кінця зими на сильний 16-й пакет санкцій від Євросоюзу.

Як сказав Тихий, санкції мають бути секторальними, а не лише персональними. Пріоритетними секторами для запровадження санкцій є усунення з ринку російського скрапленого газу, зміцнення заходів проти нафтового "тіньового флоту", подальше застосування санкцій проти банківського сектору, металургії, атомної енергетики, сектору IT тощо.

До того ж, економічний тиск на РФ має відбуватися разом з військовим тиском шляхом зміцнення військового потенціалу України.

Окрім того, речник прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що сторони мають йти на компроміси у контексті мирного урегулювання.

"Давайте дочекаємося офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих особистих контактів буде змога обговорити усі параметри, підходи і якісь ключові деталі", - зазначив Тихий.

Водночас він повідомив загальну позицію України:

"Українська сторона і нова адміністрація США Дональда Трампа поділяють одну спільну мету - це досягнення справедливого миру в Україні якомога швидше".

Він підкреслив, що Україна як ніхто інший зацікавлена у відновленні миру.

"Проте, яким чином досягати цієї мети, якими методами, якими кроками, якими конкретними параметрами - про це буде йтися на переговорах. І ми чекаємо цих контактів, і звісно, насамперед зустрічі президентів України та США. Вважаємо, що ця зустріч розставить усі крапки над "і". Давайте її дочекаємося", - відзначив Тихий.

Переговори РФ та України

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії серйозними санкціями.

За словами Трампа, повномасштабна війна в Україні для Росії стане ще гіршою. Тим паче, якщо угоду про припинення війни не буде укладено найближчим часом, у Трампа не залишиться вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни Україна і Росія повинні піти на поступки. За його словами, у Росії все одно немає шансів захопити всю Україну, як і в України немає шансів повернути тимчасово окуповані території.

Вас також можуть зацікавити новини: