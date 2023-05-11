Колишній президент США заявив, що його відвертість може перешкодити переговорному процесу з РФ.

Колишній лідер США Дональд Трамп уникнув відповіді на питання з приводу того, чи є російський диктатор Володимир Путін військовим злочинцем.

Політик потрапив у незручну ситуацію під час теледебатів на CNN. У відповідь на пряме запитання про злочини Путіна він заявив, що його відвертість може перешкодити переговорному процесу з РФ, і що зараз не варто обговорювати подібні теми.

"Якщо ви будете говорити, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб вирішити цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив Трамп.

Він зазначив, що тема з приводу злочинів Путіна повинна пролунати "пізніше". При цьому Трамп заявив, що якби він був президентом США в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, війни б взагалі не сталося.

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом", - додав він.

Також Трамп "нагородив" лідера РФ серією компліментів. Зокрема, назвав його "дуже хитрим" та "дуже розумним".

Сенат США визнав Путіна військовим злочинцем

Нагадаємо, що на противагу політичній позиції Трампа, Сенат США ще 16 березня підтримав резолюцію про те, що Путін є військовим злочинцем, і що судити його потрібно відповідно. Тоді ініціатором документа став сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Раніше воєнні злочини Путіна і армії РФ в Україні (зокрема в Бучі) визнав лідер США Джо Байден.

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