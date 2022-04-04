Однак, на думку Байдена, скоєні в Бучі вбивства мирних жителів російськими солдатами не були геноцидом.

Президент США Джо Байден назвав звірства, вчинені Росією і президентом Володимиром Путіним у Бучі, "військовим злочином"

Однак він додав, що скоєні в Бучі вбивства мирних жителів російськими солдатами не були геноцидом. Президент США додав також, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії, повідомляє CNN.

"Можливо, ви пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну правда в тому, що ви бачили, що сталося в Бучі. Це його виправдовує - він військовий злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати постачати Україну зброєю, яка їм необхідна для продовження боротьби, і ми повинні отримати всі деталі, щоб це могло бути реальним — провести судовий процес щодо військових злочинів. Цей хлопець жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, обурливо, і всі це бачили", — сказав Байден журналістам.

На запитання, чи описують злочини, вчинені в Бучі, ситуацію як геноцид, Байден відповів журналістам: "Ні. Я думаю, що це військовий злочин".

Байден також сказав, що "готує нові санкції" і незабаром оголосить про них.

Нагадаємо, Байден закликав створити трибунал для розслідування військових злочинів Путіна.

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