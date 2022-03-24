Президія Сейму Польщі підготувала постанову про вчинення Росією воєнних злочинів, злочинів проти людства і порушення прав людини в Україні.

Сейм Польщі рішуче засуджує акти геноциду, які вчиняє Росія в Україні. Президента Володимира Путіна оголосили воєнним злочинцем.

У Сеймі 23 березня ухвалили відповідну резолюцію. Її затвердили шляхом акламації, тобто без підрахунку голосів, а за реакцію учасників голосування, передає 24 канал з посиланням на PolskieRadio.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками, за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Володимира Путіна", – мовиться в резолюції.

У Сеймі закликали всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді. Також їх закликали використовувати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, щоб притягнути до відповідальності Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів ЗС РФ.

"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародною спільнотою військовим злочинцем", – йде мова у резолюції.

Також Сейм Польщі звернувся до парламентів демократичних країн світу та до Європейського парламенту з проханням визнати Путіна, членів Радбезу та командувачів ЗС РФ особами, безпосередньо відповідальними за ці акти та накласти на них якнайширші санкції. Депутати висловили непохитну солідарність із "вільним українським народом та демократичною державою Україною".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав ЄС визнати Путіна військовим злочинцем: "Я закликаю всіх європейських парламентаріїв визнати Путіна військовим злочинцем".

Як приклад його злочинів, міністр навів авіаудар Росії по драматичному театру в Маріуполі, де ховалися більше тисячі жінок і дітей.

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