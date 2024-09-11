За словами Ліндсі Грема, важливо, щоб колишній президент краще захищав свою адміністрацію на нових дебатах.

Один із впливових представників Республіканської партії США Ліндсі Грем висловив розчарування виступом кандидата на посаду президента США Дональда Трампа на дебатах зі своєю опоненткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Грем назвав виступ Трампа на дебатах "втраченою можливістю", і сказав, що надзвичайно важливо, щоб колишній президент краще захищав свою адміністрацію, якщо відбудуться нові дебати.

"Він був навряд чи єдиним республіканцем, якого стривожила ловля наживки колишнього президента та постійна нездатність повернути розмову до таких питань, як інфляція та президентство Джо Байдена. Просто Грем, за своєю звичкою, публічно говорить те, про що багато хто з його партії буде лише бурмотіти приватно", - пише автор. Відео дня

Зазначається, що Грем також дав поради Трампу на випадок другого етапу дебатів.

"Напружтесь. Що я зробив, що у вас є і де ми зараз. Я сподівався: "Коли я пішов (з посади президента США), у нас був найбезпечніший кордон за 40 років, іпотечні ставки були нижчими трьох відсотків, газ коштував 1,87 долара, Угоди Авраама, енергонезалежність, ти все зіпсувала", - практично написав Грем спіч для Трампа.

Дебати Трамп-Гарріс

Як повідомляв УНІАН, кандидати у президенти США Камала Гарріс під час дебатів із республіканцем Дональдом Трампом заявила, що той здасть Україну впродовж доби після перемоги на виборах.

У свою чергу Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс не відповів на запитання модератора, чи хоче перемоги України у війні.

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