Риторика американського президента різко змінилася. Тепер він публічно висловлює розчарування російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп попередив, що терпіння до російського правителя Володимира Путіна добігає кінця. У дописі в Truth Social у вівторок він прямо заявив, що господар Кремля "грається з вогнем" через небажання брати участь у серйозних мирних переговорах щодо України.

Як пише Politico з посиланням на чиновників, Трамп розчарований тим, що Путін проігнорував його спробу "перезавантажити" відносини після ймовірного врегулювання конфлікту. Але рішення щодо зміни курсу або запровадження нових санкцій проти Москви він поки не ухвалив.

"Путін небезпечно близько підходить до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав перед ним", — повідомив представник адміністрації на умовах анонімності.

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Хоча Трамп у неділю підтвердив журналістам, що "абсолютно" розглядає додаткові санкції, остаточне рішення відкладається. У соцмережах він також назвав Путіна таким, що "зовсім збожеволів".

Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні, скептично оцінює ймовірність рішучих кроків з боку Трампа:

"Я зараз дуже й дуже скептично ставлюся до того, що Трамп коли-небудь застосує якісь серйозні санкції чи заходи проти Росії. У нього було так багато можливостей зробити це, і він завжди ухилявся".

Трамп вагається

Риторика Трампа щодо Путіна нерідко супроводжується звинуваченнями на адресу інших. У неділю він заявив, що відповідальність за війну частково лежить на президенті України Володимирі Зеленському та колишньому президентові США Джо Байдені.

Водночас європейські союзники занепокоєні: у разі, якщо Трамп вирішить вийти з мирного процесу, не покаравши Москву, їм доведеться самим посилити підтримку України.

"Нам здається, що росіяни хотіли б розділити дві теми", — зазначив один із європейських чиновників, маючи на увазі спробу Кремля відокремити війну від ширших американо-російських відносин.

На Капітолійському пагорбі республіканці готуються до дій. Сенат підтримує двопартійний законопроєкт про санкції, але очікує чіткого сигналу з Білого дому.

"Якщо Росія не застосує серйозної дипломатії, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією, щоб розглянути додаткові санкції", — зазначив лідер більшості Джон Тун.

Його колега Джон Баррассо також був категоричним: "Якщо Росія зволікатиме, Сенат діятиме рішуче, щоб досягти тривалого миру".

Сенатор Ліндсі Грем, який координує зусилля з адміністрацією, зазначив, що Сенат є "незалежним органом", який "рухається шляхом притягнення Путіна до відповідальності".

Утім, близький до Трампа експерт Фред Флейтц вважає, що глава Білого дому діє виважено: "Трамп зробив усе можливе, щоб вирішити цю проблему", — заявив він. Але попередив: "Протягом наступного місяця чи шести тижнів настане час, коли Трамп може завершити переговори та запровадити жорсткі санкції".

Відносини Трампа і Путіна руйнуються - що відомо

Від початку свого президентства Дональд Трамп демонстрував прагнення до налагодження особистих стосунків із Володимиром Путіним. Він неодноразово наголошував на важливості діалогу з Росією та уникав жорстких дій у відповідь на агресію Кремля.

Попри критику з боку Конгресу і союзників, Трамп намагався зберегти канал спілкування з Путіним — навіть після анексії Криму, втручання у вибори та початку повномасштабної війни проти України. Він наполягав на досягненні "великої угоди" та уникав риторики конфронтації.

Вчора риторика Трампа різко змінилася: він звинуватив Путіна у затягуванні процесу встановлення миру та заявив, що той "грає з вогнем". Проте конкретних дій, як-от санкцій, він досі не вжив.

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