Трамп продовжує критикувати голову Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не він, то з Росією вже б сталося "багато поганих речей". Таку заяву глава Вашингтона зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем!", - написав Трамп.

Нагадаємо, що 26 травня президент США обрушився з критикою на російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах мирних жителів України.

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Очільник Вашингтона наголосив, що у нього були хороші стосунки з Путіним, але "з ним щось сталося". Також Трамп додав, що глава Кремля хоче отримати всю Україну, однак "це може призвести до краху Росії".

Подоляк розповів, як Трамп може змусити Путіна піти на реальні переговори про мир

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати заклики президента США Дональда Трампа до миру. Проте, за його словами, глава Вашингтона все ще може змусити Москву піти на реальні переговори.

Подоляк запропонував Трампу підкріпити діями свої слова про "божевілля" Путіна. Він вважає, що президенту США необхідно ввести нові санкції, просувати повне ембарго на торгівлю з РФ, схвалити нові поставки озброєння і посилити українську ППО.

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