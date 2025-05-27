Він вкотре лякає світ новою великою війною.

У Російській Федерації знову погрожують Заходу Третьою світовою війною, якщо той каратиме Москву за повномасштабну війну проти України.

Ввечері заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв опублікував у мікроблозі X відповідь на різкі слова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про кремлівського правителя Путіна:

"Щодо слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "дійсно погані речі". Я знаю лише одну дійсно погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!".

Трамп критикує Путіна

Нагадаємо, після наймасштабніших з початку року масованих обстрілів України, американський президент публічно засудив дії кремлівського правителя Путіна.

Відео дня

Спочатку Трамп сказав журналістам, що завжди ладнав з очільником Кремля, однак тепер той вбиває людей, і йому це не подобається. Пізніше він опублікував допис, в якому критикує не лише Путіна, а й українського президента Володимира Зеленського.

За словами лідера Сполучених Штатів Америки, той "не приносить користі своїй країні, говорячи так, як говорить". Напередодні Зеленський заявив, що мовчання Америки та світу лише заохочує Москву й надалі чинити терор.

У Кремлі відреагували на слова Трампа дуже стримано, назвавши такі заяви "емоційними реакціями". Однак вже сьогодні Трамп заявив, що без нього "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей", а Путін не розуміє, що грає з вогнем.

Вас також можуть зацікавити новини: