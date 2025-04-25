У Білому домі не відповіли, чи продовжать США допомагати Україні в майбутньому.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він "дуже" оптимістично налаштований щодо того, що Україна і Росія укладуть якусь угоду найближчими днями, але експерти з питань безпеки все ще б'ють на сполох, що президент Росії Володимир Путін не бажає миру.

Про це пише Fox News. Адміністрація Трампа не уточнила, чи вживатиме Вашингтон заходів проти РФ, якщо не вдасться досягти припинення вогню.

"Те, що Трамп ще не оголосив про жодні наслідки, не означає, що він не планує вжити якихось антиросійських заходів. Трамп майже напевно має намір, щоб його економічна війна проти Китаю послужила прикладом для Путіна, як далеко Трамп готовий зайти, щоб змусити своїх супротивників виконувати свою волю", - сказала в інтерв'ю Fox News Digital колишній співробітник розвідки Міністерства фінансів і експерт з питань Росії Ребекка Коффлер.

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Проте між США і Росією немає такої залежності, як у випадку з Китаєм, додала вона. Тож, за її словами, рішення Трампа щодо Росії "набагато складніше, більш ризиковане і вимагає більше роздумів".

"Він може вдатися до драконівських економічних кроків проти Росії, а може і не вдатися, оскільки Путін може вжити руйнівних, некінетичних дій проти США. Зараз це толерантність до ризику Трампа проти толерантності Путіна. І обидва люблять перемагати, і обидва мають толерантність до ризику набагато вищу за середню", – продовжила Коффлер.

У Білому домі не відповіли, чи продовжать США допомагати Україні в майбутньому, врахочуючи нещодавні обмеження на військову допомогу, накладені Трампом. Йдеться зокрема відмову від продажу ракет Patriot, які раніше використовувалися для захисту цивільного населення від російських ударів і коштували 1,5 мільярда доларів за штуку.

Колишній начальник московського відділення ЦРУ Ден Хоффман стверджує, що Штати мають продовжувати підтримувати Україну, якщо хочуть бути глобальною наддержавою і стримувати агресію не за допомогою своїх військ на землі. Він наголосив, що це крихітний відсоток бюджету Міністерства оборони США.

"Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити війну. Це не дивно. Тому що для того, щоб війна закінчилася, хтось повинен перемогти, або обидві сторони повинні бути настільки втомленими, що не зможуть продовжувати боротьбу. Росія – загарбник, тому ви повинні зупинити їх, щоб покласти край війні. Єдине, що залишається незмінним, – це те, що Путін продовжує воювати. Його мета - повалити уряд в Україні. Він буде продовжувати воювати доти, доки не відчує, що досягнув цієї мети, або доки не зможе більше воювати", – каже Хоффман.

Його позицію поділяє і Коффлер. На її думку, незалежно від дій Трампа Путін буде дотримуватися тієї ж стратегії: "продовження війни на виснаження, поки Україна не капітулює або не буде повністю зруйнована, а уряд не впаде".

Війна в Україні: це варто знати

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час брифінгу з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре американський лідер заявив, що війна в Україні є дуже важливою, і Штати хочуть завершити її швидко. За його словами, наступні кілька днів будуть важливими.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо анонсував нові зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні у майбутні вихідні. Він каже, що війну ще можна завершити.

"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася хороша зустріч. У вихідні будуть хороші зустрічі. Ми показали їм фінішну межу. Нам потрібно, щоб обидві сторони погодились", – додав Рубіо.

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