Американський президент уточнив, що ще не розмовляв із Путіним після своїх гучних заяв щодо війни в Україні.

Президенту України Володимиру Зеленському не слід нападати на Москву, а російському диктаторуВолодимируПутіну слід погодитися на угоду про припинення вогню до 50-денного терміну, інакше набудуть чинності санкції.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, пише Reuters. Видання зазначило, що таку заяву Трамп зробив після того, як Financial Times написав, що американський президент у приватному порядку закликав Україну посилити глибокі удари по РФ.

"Ні, він не повинен нападати на Москву", - відповів Трамп у спілкуванні з журналістами на подвір'ї Білого дому, відповідаючи на запитання, чи слід Зеленському нападати на столицю РФ.

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Трамп уточнив, що ще не розмовляв із Путіним після своєї заяви, але припустив, що укладення угоди може тривати не більше 50 днів. При цьому американський президент нічого не сказав, чи плануються переговори для укладення угоди з РФ.

"Якщо через 50 днів ми не укладемо угоду, все буде дуже погано", - пообіцяв він.

Раніше на запитання, на чиєму він боці зараз, Трамп відповів: "Я ні на чиєму", а потім заявив, що він на "боці людства", тому що "хочу зупинити вбивства".

Заява Трампа щодо Росії

Трамп зробив довгоочікувану заяву щодо РФ, яку анонсував ще 11 липня. "У понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - сказав Трамп, відмовившись від будь-яких подробиць.

У понеділок американський президент зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема він оголосив про відправку зброї Україні через інші країни і пригрозив Росії вторинними митами.

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