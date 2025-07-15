Колишній оперативник ЦРУ не вважає, що Трамп тепер проукраїнський.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нарешті дає бій правителю Росії Володимиру Путіну – принаймні поки що. Його розчарування в російському диктаторі зростає, хоча ще донедавна повага Трампа до путіна була "одним з найбільш стійких геополітичних сюжетів останнього десятиліття".

Про це пише The Atlantic. Видання нагадало, що минулого тижня американський лідер заявив, що отримав від диктатора "багато л*йна", а днями заявив про виділення озброєння для України (за яке платитимуть інші країни) та пригрозив Росії митами, якщо війна не завершиться за 50 днів. Та ці зрушення ще не є свідченням того, що Трамп прийняв новий стратегічний світогляд, кажуть неназвані чиновники Білого дому і два зовнішні радники Трампа.

"У Трампа не з'явилося нової прихильності до України чи її президента Володимира Зеленського. Він не став раптово вірити в традиційні трансатлантичні альянси, які його попередники цінували як противагу Москві. Скоріше, Трамп був ображений", – йдеться в матеріалі.

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Один зі співрозмовників сказав автору статті, що Путін змусив Трампа виглядати "молодшим партнером", ігноруючи його заклики припинити війну проти України та посилюючи бойові дії:

"Президент (Трамп, – УНІАН) давав йому шанс за шансом, але з нього досить".

Швидше за все, заходи, оголошені Трампом, не змінять загальну траєкторію війни в Україні. Та вони можуть притупити імпульс Росії у війні і, своєю чергою, її бажання продовжувати війну. Ці кроки також запевнили Україну та Європу, що Вашингтон все ще може бути партнером у їхній боротьбі, додає автор.

Та коли йдеться про Трампа, є застереження, йдеться в матеріалі. У нього буде більше простору для маневрів з членами його коаліції MAGA, оскільки Штати не надсилатимуть зброю безпосередньо в Україну (її продаватимуть іншим країнам для подальшої передачі Україні, – УНІАН).

Американські офіційні особи не повідомили, чи буде передано більше зброї в майбутньому, а значна частина бази Трампа – і багато членів Палати представників від Республіканської партії – рішуче виступають проти надання додаткової військової або фінансової допомоги Києву. Ця невизначеність ускладнить плани українського президента Володимира Зеленського та Європи щодо майбутньої оборони України.

"Чи вважаю я, що Трамп тепер проукраїнський? Зовсім ні. Це (заяви Трампа, – УНІАН) хороша новина. Але Європі все одно потрібно планувати з думкою про те, що США не є надійним союзником, бо Трамп все ще може змінити свою позицію", – констатував колишній оперативник ЦРУ Марк Полімеропулос.

Американська зброя для України

Напередодні американський лідер Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема він анонсував відправку зброї через інші країни та пригрозив Росії вторинними митами у розмірі 100%.

Reuters повідомляє, що країни Європи підтвердили, що готові купувати амерканську зброю для потреб України. Проте є нюанс – немає жодних даних щодо видів, обсягів озброєння, хто за нього платитиме та коли воно буде доставлено в Україну. Одне з джерел заявило, що європейські країни мають в такому випадку відмовитися від своїх запасів озброєнь, щоб передати їх Україні, а натомість придбати в США заміну.

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