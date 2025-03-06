Американський лідер вважає, що "було б чудово", якби всі позбулися своєї ядерної зброї.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" з Україною та Росією.

"Скажу, що ми досягли значного прогресу з Україною та Росією за останні дні. Було б чудово це завершити, щоб не говорити про ядерну зброю", – сказав він.

Американський лідер зазначив, що "було б чудово", якби всі позбулися своєї ядерної зброї.

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"Знаєте, у нас і Росії її найбільше. Китай матиме стільки ж через 4-5 років. Було б чудово всім роззброїтися, бо ядерна зброя – це божевілля. Я просунувся далеко з Росією, попри цю нісенітницю про "Росія, Росія, Росія". Це була повна містифікація, влаштована поганими людьми. Але я був близький до програми з Росією щодо роззброєння, і ми залучимо Китай", – додав Трамп.

За його словами, він говорив з президентом КНР Сі Цзіньпіном, і китайський лідер "був би радий приєднатися".

"Але сталися погані речі, як-от сфальсифіковані вибори (Трамп має на увазі вибори в США 2020 року, на яких він поступився Байдену, – ред.). Тож нам довелося повернутися через 4 роки. Але я б дуже хотів розпочати ці переговори. Денуклеаризація була б неймовірною", – сказав американський президент.

Інші заяви Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже незабаром він ухвалить рішення про те, чи позбавляти тимчасового правового статусу українських біженців у країні. Йдеться про 240 тисяч осіб.

Крім того, він оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги. Відповідну заяву він зробив під час свого виступу перед Конгресом 4 березня.

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