Адміністрація президента США наполягає на якомога швидшому припиненні вогню.

США без вагань підуть на нові санкції проти російського енергетичного сектору, якщо це пришвидшить припинення вогню в Україні. Як пише Bloomberg, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка.

Санкції проти Росії "будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу" за вказівками президента Дональда Трампа, сказав Бессент.

Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти Росії, боячись підвищення ціни на пальне. При цьому міністр риторично запитав, яким був сенс "суттєвої військової та фінансової підтримки [України з боку] США протягом останніх трьох років" без відповідних санкцій.

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Бессент також сказав, що США посилять санкції проти Ірану і "закриють" нафтовий сектор країни, використовуючи "заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки". За його словами, "розгром Ірану стане початком нашої оновленої політики санкцій".

Глава Мінфіну припустив, що США працюватимуть з "регіональними сторонами", які допомагають Ірану просувати його нафту на ринок. Однією з цих країн, ймовірно, буде Росія, яка на початку цього тижня дала сигнал, що готова допомогти США в переговорах з Іраном щодо припинення його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських проксі.

"Міністерство фінансів готове вести відверті дискусії з цими країнами. Ми збираємося закрити нафтовий сектор Ірану та можливості виробництва безпілотників", - сказав Бессент.

Санкції США проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на переговорах в Саудівській Аравії росіяни попросили американців послабити санкційний зашморг, аби він не заважав знищувати українців. Також росіяни просили віддати їм заморожені на Заході активи.

Після цих переговорів Бессент в інтерв'ю журналістам заявив, що США можуть послабити, або навпаки посилити санкції проти Росії, аби змусити їх сісти за стіл переговорів.

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