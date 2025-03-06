Американський лідер розповів, що відвідає Саудівську Аравію "протягом наступних півтора місяців".

Президент США Дональд Трамп сказав, що незабаром ухвалить рішення про те, позбавляти чи ні тимчасового правового статусу 240 тисяч українських біженців у країні.

Американський лідер відреагував на інформацію про наявні плани, повідомивши ЗМІ, що він "ухвалить рішення найближчим часом". Про це пише Sky News.

"Ми не хочемо нікого образити. Ми безумовно не хочемо їх образити, але я розглядаю це. Є деякі люди, які вважають, що це доречно, і деякі, які так не думають", - сказав він.

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Також Трамп розповів, що відвідає Саудівську Аравію "протягом наступних півтора місяця".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідає Саудівську Аравію в понеділок, потім поїде, а його команда залишиться для зустрічі з американською делегацією.

"Як ми і говорили президенту Трампу, Україна працює і буде працювати виключно конструктивно заради швидкого і надійного миру", - сказав він.

Українські біженці у США - деталі

Раніше видання Reuters повідомило, адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий легальний статус приблизно для 240 000 українців, які втекли від війни з Росією. Це рішення може призвести до прискореної депортації цих людей.

Цей крок, який може бути здійснений вже у квітні, стане разючим розворотом порівняно з теплим прийомом, який українці отримали за президента Джо Байдена. За словами джерел, скасування захисту для українців почалося ще до того, як Трамп публічно вступив у конфлікт із Зеленським минулого тижня.

Пізніше в Білому домі відкинули цю історію як "фейкові новини", наполягаючи на тому, що "жодного рішення не було ухвалено".

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