Також президент США підтвердив вихід країни з ВООЗ і Ради ООН.

Президент США Дональд Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги. Відповідну заяву він зробив під час свого виступу перед Конгресом 4 березня.

"Я оголошую про замороження усіх федеральних наймів, замороження всіх нових федеральних регуляцій і замороження всієї міжнародної допомоги", - сказав Трамп.

Також він сказав, що зупиняє кліматичну угоду, і назвав її "зеленим шахрайством", що, як він висловився, "вартувало нам трильйони доларів, які не платили інші країни".

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Крім того, він оголосив про вихід із "корумпованої ВООЗ" і з "протиамериканської" ради ООН.

"Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни і, звісно, мандат на електрокари, що підривало нашу економіку", - додав Трамп.

Інші заяви Трампа під час виступу перед Конгресом

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США повідомив про "важливий лист" від Зеленського. За сдловами Трампа, у ньому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. Також він зазначив, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".

Крім того, американський лідер заявив, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів "для міжнародної світової безпеки". Також він оголосив про намір забрати під контроль США Панамський канал.

Також він сказав, що кремлівський диктатор Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну після "невдалого" виведення військ США з Афганістану. Мовляв, Путін відчув у собі сили після рішення адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

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