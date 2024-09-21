Росія вважає, що визнання українського суверенітету над міжнародно визнаними територіями України означає для неї капітуляцію.

Росія не має наміру брати участь у другому Глобальному саміті миру, який Україна хоче провести цієї осені. Таку заяву зробила спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Представники Росії в жодних зустрічах у рамках "бюргенштокського процесу" участі не брали і брати участь не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має. Це черговий прояв шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток", - заявила вона.

За словами Захарової, другий саміт миру має на меті "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського", щоб світова більшість підтримала її. Захарова вважає це спробою "пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію".

Відео дня

"Ми в таких самітах брати участь не будемо. Але ми не відмовляємося від політико-дипломатичного врегулювання кризи, готові до обговорення дійсно серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі", геополітичні реалії, які складаються, і сформульовану 14 червня президентом Путіним відповідну ініціативу", - заявила речниця МЗС РФ.

Водночас Захарова звинуватила Україну і Захід у бажанні продовжувати війну, і нібито підтвердженням цьому є "бандитське вторгнення ЗСУ в Курську область" і "дозвіл, який просить Зеленський, на удари вглиб Росії".

"Це - продовження терору проти населення нашої країни. Ми з терористами розмовляти не будемо", - сказала Захарова.

Перспективи мирного врегулювання

Як писав УНІАН, 14 червня цього року Володимир Путін висунув ультиматум Україні: ЗСУ повинні повністю залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, включно з містами Херсон і Запоріжжя, щоб Росія погодилася почати мирні переговори. Тобто це навіть не фінальні вимоги для підписання миру.

З українського боку Офіс президента заявив про плани провести другий саміт миру, який, за словами Володимира Зеленського, має поставити крапку у війні. На саміт хочуть покликати Росію.

Одночасно Офіс президента намагається реалізувати спільно з партнерами України такий собі "План перемоги", суть якого для широкої громадськості поки що не розкривається. Наскільки "план перемоги" співвідноситься з глобальним самітом миру, поки що не дуже зрозуміло.

Вас також можуть зацікавити новини: