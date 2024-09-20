Другий саміт миру, який планується провести до кінця року, має поставити крапку у війні, розв'язаній РФ. Як передає кореспондент УНАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Києві.
"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку на цій війні. Саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою", - наголосив Зеленський.
Президент України зауважив, що всі у Європі зацікавлені в мирі.
"Мир - це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом", - сказав президент.
Він вважає, що мир має бути надійним, і на його переконання, цей мир таким і буде.
Україна представить союзникам план закінчення війни
Як повідомляв УНІАН, наступного тижня президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір представити йому План перемоги України. Також очікуються зустрічі з кандидатами на посаду наступного президента США - Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
За словами Зеленського, графік Плану перемоги, який наступного тижня буде представлений під час поїздки до Сполучених Штатів Америки, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні.