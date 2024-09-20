Зокрема, цей мир має бути таким, аби не було заморозки війни і не було маніпуляцій міжнародним правом.

Другий саміт миру, який планується провести до кінця року, має поставити крапку у війні, розв'язаній РФ. Як передає кореспондент УНАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Києві.

"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку на цій війні. Саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою", - наголосив Зеленський.

Президент України зауважив, що всі у Європі зацікавлені в мирі.

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"Мир - це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом", - сказав президент.

Він вважає, що мир має бути надійним, і на його переконання, цей мир таким і буде.

Україна представить союзникам план закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір представити йому План перемоги України. Також очікуються зустрічі з кандидатами на посаду наступного президента США - Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, графік Плану перемоги, який наступного тижня буде представлений під час поїздки до Сполучених Штатів Америки, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні.

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