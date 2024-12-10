Австралія планує придбати понад 200 американських крилатих ракет.

Австралія стала третьою країною у світі після США і Великої Британії, яка придбала і взяла на озброєння крилату ракету "Томагавк", а також уже й успішно її випробувала, повідомляє Міністерство оборони країни.

Першу ракету "Томагавк" запустив есмінець класу "Хобарт" під час випробувань біля західного узбережжя США.

У Міноборони розповіли, що завдяки збільшеному радіусу дії до 2500 км "Томагавк" дозволяє завдавати точні удари на великій відстані по наземних цілях. Наявність цієї ракети, кажуть у відомстві, значно покращує здатність країни "протистояти будь-якій потенційній загрозі та забезпечувати безпеку австралійців".

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Загалом Австралія планує придбати понад 200 ракет "Томагавк", які будуть розгорнуті на її есмінцях класу "Хобарт" і майбутніх платформах Військово-Морських сил, у тому числі на підводних човнах класу "Вірджинія" та фрегатах класу "Хантер".

Повідомляється, що уряд інвестує 1,3 мільярда доларів США у придбання озброєння, яке з’явилося у країні на кілька років швидше, ніж планували раніше.

"Посилюючи наші власні оборонні можливості та працюючи з партнерами, ми змінюємо підрахунки для будь-якого потенційного агресора, щоб жодна держава ніколи не прийшла до висновку, що переваги конфлікту переважують ризики", - зазначиввіце-прем’єр-міністр та міністр оборони, член парламенту Річард Марлес.

Що відомо про ракети "Томагавк" для України

Президент України Володимир Зеленський звертався до США в рамках "плану перемоги" із проханням надати ЗСУ ракети "Томагавк".

Науковий співробітник з питань національної безпеки британського аналітичного центру Council on Geostrategy Вільям Фрір вважає, що Україна могла б використовувати "Томагавки" для ударів по російських лініях постачання, що мало б "значущі результати на полі бою".

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо допомоги Україні. Йдеться про надання Україні ракет середньої дальності (від 1000 до 5 500 кілометрів), які можуть дістатися стратегічних глибин противника, до прикладу, ракети типу "Томагавк".

Однак, на думку політичного журналіста Ярослава Конощука, досягти позитивного результату в цьому питанні Україні буде складно.

Що передача цих ракет Україні є малоймовірною, вважає і військовий експерт Михайло Жирохов.

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