Винятків не буде навіть для крупних соцмереж, хоча YouTube під дію закону не потрапляє через його значущість для освітніх цілей.

Австралія першою у світі ухвалила закон, який забороняє доступ до соцмереж для користувачів молодше 16 років. Це рішення викликало хвилю суперечок по всій країні, повідомляє Reuters.

Згідно з ним, діти не зможуть заводити акаунти навіть зі схвалення батьків, а стежити за цим повинні будуть самі соцмережі – за порушення передбачено штраф до 50 мільйонів австралійських доларів (~1 млрд грн). Однак якщо самі користувачі обійдуть заборону, покарання для них не передбачено.

Хоча точний список соцмереж, які потрапляють під заборону, не уточнюється, очікується, що винятків не буде навіть для великих соцмереж – Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Reddit і Snapchat. При цьому YouTube виключено з обмежень через його значущість для освітніх цілей.

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Як саме відбуватиметься перевірка віку користувачів – невідомо. Деталі будуть опрацьовані в рамках тестового періоду в середині 2025 року.

Очікується, що обмеження набудуть чинності через рік після його ухвалення, тобто наприкінці 2025 року. Але тих, хто вже встиг зареєструватися, вони не торкнуться.

Можливість заборони TikTok і Telegram в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні зараз ведеться активна дискусія щодо можливої заборони Telegram. Вона активізувалася у вересні цього року після того, як стало відомо про арешт засновника месенджера Павла Дурова. Кирило Буданов заявив тоді, що Telegram несе загрозу національній безпеці.

Одним з аргументів того, чому в Україні хочуть заборонити Telegram, є російський слід серед розробників месенджера, заявив у травні 2024 року представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що це офшорна компанія із закритою структурою власності, а також існує інформація про ймовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ.

Водночас є думка, що наразі TikTok з погляду поширення російської дезінформації та пропаганди завдає більше шкоди, ніж месенджер Telegram.

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