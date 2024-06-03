Голова Комітету начальників штабів Великої Британії також вважає, що Україна переможе у війні.

Голова комітету начальників штабів Великої Британії Ентоні Радакін впевнений, що Кремль не прагне прямої конфронтації з членами альянсу НАТО і що Україна переможе у війні, яка триває, повідомляє Sky News.

Глава збройних сил Великої Британії також зазначив, що Москві і Пекіну не вистачає військової "кваліфікації", щоб перемогти такий шквал безпілотників і ракет, який США та їхні союзники знищили в квітні, коли Іран спробував напасти на Ізраїль.

Керівник штабу оборони намагався заспокоїти, що третій глобальний конфлікт не є неминучим, застерігаючи від використання "вільних висловлювань". Замість цього він сказав, що ситуація просто стала "трохи небезпечнішою".

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Радакін додав, що вірить у те, що британська громадськість знову підніметься на боротьбу, якщо коли-небудь виникне нова екзистенційна загроза, подібна до тієї, яку колись становила нацистська Німеччина.

Протистояння Росія-НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна між Росією і НАТО можлива. Він зазначив, що цей сценарій стане реальністю у разі, якщо Україна не встоїть.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що у війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України.

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