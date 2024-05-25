НАТО може застосувати статтю 5: Столтенберг назвав умову

Статтю про колективну оборону можуть застосувати для захисту держав-членів Альянсу.

НАТО може застосувати п'яту статтю про колективну оборону у разі серйозної кібератаки на одну з країн-членів.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню The Economist. За його словами, статтю 5 договору НАТО модуть застосувати для захисту союзників.

"Ми можемо задіяти п'яту статтю і відповісти в кіберпросторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО", - сказав Столтенберг. Відео дня

НАТО побоюється війни з Росією

Раніше командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що його країна виграла б війну у разі нападу РФ. Він наголосив, що Естонії не потрібно чекати на прибуття НАТО, оскільки війська альянсу вже в країні.

"Результатом цієї (російської атаки - УНІАН) може бути наша воєнна перемога - на їхньому боці 20 000 загиблих, а на нашому тільки 1000. Але наша воєнна перемога буде досить непристойною, і більшість із вас сказала б, що головнокомандувач був нерозумний, а політики не виділили достатньо коштів, - ми б посварилися і звинуватили б також латишів і німців у тому, що вони були надто повільними. Це може бути метою Росії, яку вона згодом використає", - зауважив Херем.

Водночас колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон наголосив, що Велика Британія та її партнери мають налякати Росію справжньою війною із Заходом. За його словами, західні політики не повинні боятися російської ескалації.

"Замість того щоб Захід нервував з приводу російської ескалації, яку він вже довів до максимуму, ми повинні посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку, як вони знають, вони можуть тільки програти", - порадив він.

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