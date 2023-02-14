Під час війни Україна продемонструвала неймовірну винахідливість і показала, як можна інтегрувати багато бойових можливостей, аби адаптуватися до зміни динаміки на полі бою.

У війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

На брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулось у Брюсселі, генерал США наголосив, що в ході війни Україна продемонструвала неймовірну винахідливість і показала, як можна інтегрувати багато бойових можливостей, аби адаптуватися до зміни динаміки на полі бою.

"Українці поєднали незламну волю з інноваційними тактиками, що дало можливість звільнити їхню країну", - сказав Міллі.

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Водночас, за його словами, Росія натомість веде дуже дорогу війну на виснаження, а Україна "ефективно використовує свої асиметричні переваги для самозахисту".

"І найбільш важлива асиметрична перевага, яку вони мають, - це мужність, стійкість і тактичні навички... Ця війна є надзвичайно динамічною. Україна сьогодні бореться, проходить навчання і розвиває майбутні операції", - додав Міллі.

Він додав, що Україна інтегруватиме сучасні види західних бронетранспортерів, бойових машин піхоти і танків із вихідним артилерійським вогнем для досягнення "ефекту синхронізованих наземних маневрів".

"Коли Росія веде досить довгу війну, вони (росіяни) не зможуть протриматися довше українського народу і групи союзників та партнерів, які зустрілися сьогодні", - наголосив Міллі.

Генерал США додав, що мета США і союзників була визначена вищим керівництвом цих країн. Вона полягає у тому, аби підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах. Зокрема, як сказав Міллі, йдеться про порядок, коли відкидається ідея, що великі потужні держави можуть нападати на менші держави, і що кордони держав не можуть змінюватися лише шляхом застосування агресивної сили.

Він нагадав, що Україна не залишалась сам на сам у війні з Росією, і про це свідчить сьогоднішня зустріч представників 54 країн у форматі "Рамштайн". Міллі запевнив у подальшій підтримці України.

Зустріч у форматі "Рамштайн-9" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, після засідання у форматі "Рамштайн-9" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що українці розмірковують над можливістю проведення наступу навесні, яка настане вже через декілька тижнів, а тому союзники повинні багато чого зробити для України.

Він зазначив, що наразі грандіозне завдання полягає у тому, аби зібрати разом усі види озброєння, які вже були обіцяні України. Зокрема, йдеться про бойові машини піхоти Bradley, бойові броньовані машини Stryker, бойові машини піхоти Marder і CV-90, бронетранспортери M113, артилерію і список цим не вичерпується.

Крім того, як сказав Остін, необхідно підготувати українських військових до використання цих видів озброєнь, а також забезпечити обслуговування усіх цих систем і доставити їх на лінію фронту.

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