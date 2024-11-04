У випадку перемоги в Україні сили Путіна можуть бути готові до нових дій за два роки або й менше, зазначає оглядач.

Незалежно від того, хто переможе на виборах у США - Дональд Трамп чи Камала Гарріс, це стане програшем для європейської безпеки, адже мало хто вірить, що Штати прийдуть Європі на допомогу в разі збройного конфлікту з РФ.

"Війна ймовірна, і вона ближча, ніж ми думаємо. Якщо припустити, що Росія заведе Україну в глухий кут, сили президента Путіна можуть бути готові до нових дій за два роки, а то й менше. Усі ще сподіваються, що НАТО спрацює і що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, проте мало хто в це вірить", - пише оглядач The Times Едвард Лукас.

Лукас зазначає, що Україна виграла для Заходу час на підготовку до війни з Росією, проте Європа цим шансом не скористалася. За його словами, Європа "скандально погано" підготовлена до можливого російського вторгнення - і Путін про це знає.

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Як зазначає аналітик, Росія вже атакує Захід, здійснюючи диверсії. При цьому, як зазначає редактор журналу Defence Analysis Френсіс Туса, багато інцидентів офіційні особи та відповідні компанії "замовчують" і це призводить до ще більшого хаосу.

Водночас деякі європейські країни бачать загрозу з боку Росії й активно готуються до війни, зазначається в статті. Так, Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів, а також місця в бомбосховищах для кожного жителя. Естонія витрачає чверть свого оборонного бюджету тільки на боєприпаси. Польща має в своєму розпорядженні найбільші та найефективніші збройні сили в Європі. При цьому цілком можливо, їм доведеться битися наодинці, зазначає Лукас.

За нерішучість Заходу зараз розплачуються українці, проте переможена Україна стане гігантською проблемою для всієї Європи, ідеться в статті.

"У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою, сильною, єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно... Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні: наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі", - підсумовує Лукас.

Можливе вторгнення Росії в Європу

Нещодавно генерали змоделювали напад РФ на НАТО у 2027 році. Згідно з моделюванням, НАТО знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону. Крім того передбачається багато втрат і часткова окупація Литви.

Водночас заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європі доведеться переглянути свою підтримку України, оскільки вона не зможе "самотужки нести тягар війни".

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